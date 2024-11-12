وظائف بنك مصر 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - وظائف بنك مصر 2024.. ارتفعت معدلات البحث من قبل حديثي التخرج وخاصة من كليات التجارة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، والإعلام، والحقوق، عن تفاصيل وظائف بنك مصر.

وظائف بنك مصر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف بنك مصر، وذلك من خلال السطور التالية:

وظائف بنك مصر

كشف بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لموظفين حديثي التخرج لشغل عدد من الوظائف الخالية في المجال المصرفي.

المهارات المطلوبة للقبول في وظائف بنك مصر

ويشترط بنك مصر على المتقدمين لشغل الوظائف ما يأتي:

- ذو خبرة في المجال المصرفي.

- امتلاك مهارات اتصال جيدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر

يحتاج بنك مصر موظفين للعمل في وظيفة «ضبط العمليات»، على أن يقوم بالمهام التالية:

- الإشراف على العمليات المصرفية اليومية وإدارتها مع التركيز على الكفاءة والدقة.

- التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة ورضا العملاء.

- مسؤول عن التوفيق والتنفيذ وتسوية المعاملات التي تنشأ في المكتب.

- التأكد من الالتزام بالحدود التنظيمية والرقابية.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

وهناك مجموعة من الشروط الضرورية للتقديم على وظائف بنك مصر، وهي:

- التقديم للشباب من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

- أن يمتلك المتقدم خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- يشترط أن يكون حاصل على تقدير عام جيد فما فوق.

- التقديم لحديثي التخرج من دفعات عام (2022/2023/2024).

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما.

- ألا يوجد له أقارب في بنك مصر.

- دوام كامل من مقر البنك.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يتمكن الراغبين في شغل وظائف بنك مصر 2024، التقديم من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.