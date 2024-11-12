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وظائف بنك مصر 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

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وظائف بنك مصر 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف بنك مصر 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - وظائف بنك مصر 2024.. ارتفعت معدلات البحث من قبل حديثي التخرج وخاصة من كليات التجارة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، والإعلام، والحقوق، عن تفاصيل وظائف بنك مصر.

وظائف بنك مصر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف بنك مصر، وذلك من خلال السطور التالية:

وظائف بنك مصر

وظائف بنك مصر

كشف بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لموظفين حديثي التخرج لشغل عدد من الوظائف الخالية في المجال المصرفي.

المهارات المطلوبة للقبول في وظائف بنك مصر

ويشترط بنك مصر على المتقدمين لشغل الوظائف ما يأتي:

- ذو خبرة في المجال المصرفي.

- امتلاك مهارات اتصال جيدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وظائف بنك مصر

التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر

يحتاج بنك مصر موظفين للعمل في وظيفة «ضبط العمليات»، على أن يقوم بالمهام التالية:

- الإشراف على العمليات المصرفية اليومية وإدارتها مع التركيز على الكفاءة والدقة.

- التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة ورضا العملاء.

- مسؤول عن التوفيق والتنفيذ وتسوية المعاملات التي تنشأ في المكتب.

- التأكد من الالتزام بالحدود التنظيمية والرقابية.

وظائف بنك مصر 2024

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

وهناك مجموعة من الشروط الضرورية للتقديم على وظائف بنك مصر، وهي:

- التقديم للشباب من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

- أن يمتلك المتقدم خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- يشترط أن يكون حاصل على تقدير عام جيد فما فوق.

- التقديم لحديثي التخرج من دفعات عام (2022/2023/2024).

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما.

- ألا يوجد له أقارب في بنك مصر.

- دوام كامل من مقر البنك.

وظائف بنك مصر

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يتمكن الراغبين في شغل وظائف بنك مصر 2024، التقديم من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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