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الكهرباء: تركيب 177566 عداد كودي خلال 53 يومًا - أخبار كلمتك

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الكهرباء: تركيب 177566 عداد كودي خلال 53 يومًا - أخبار كلمتك

الكهرباء: تركيب 177566 عداد كودي خلال 53 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في  ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد الخدمات المقدمة في الفترة من ١٧ سبتمبر الماضي  وحتى ١٠ نوفمبر الجاري وصل إلي ٣٨٧٣٥ خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات.
 

وأوضحت الوزارة أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ٦٠ عامًا وصلت إلي ٢٦٥٠٨ خدمة، فيما تم تركيب ١٧٧٥٦٦ عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

توعية ذوي الإعاقة من خلال تطبيقات قطاع الكهرباء

وأشارت الوزارة الي أنه تم إجراء التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وتم تلقي عدة بلاغات أعطال من خلاله وإصلاحها. أوضحت الوزارة أنه يجري استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.
 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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