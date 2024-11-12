الكهرباء: تركيب 177566 عداد كودي خلال 53 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد الخدمات المقدمة في الفترة من ١٧ سبتمبر الماضي وحتى ١٠ نوفمبر الجاري وصل إلي ٣٨٧٣٥ خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات.



وأوضحت الوزارة أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ٦٠ عامًا وصلت إلي ٢٦٥٠٨ خدمة، فيما تم تركيب ١٧٧٥٦٦ عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

توعية ذوي الإعاقة من خلال تطبيقات قطاع الكهرباء

وأشارت الوزارة الي أنه تم إجراء التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وتم تلقي عدة بلاغات أعطال من خلاله وإصلاحها. أوضحت الوزارة أنه يجري استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.



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