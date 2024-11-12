بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - كشف الدكتور يحيي دوير استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة عن إجراءات التعامل مع أطفال السفاح داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن الطبيب يتعامل مع الحالة طبيا فقط ويتم توليد السيدة وفي حالة عدم وجود الأب أو بطاقة شخصية له أو قسيمة زواج يأتي الدور الإداري للمستشفى ويتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة للمستشفي بأن الطفل فاقد الأهلية.

وأشار عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" إلى أنه في حالة تركت الأم الطفل في المستشفي يظل الطفل فيها لحين التنسيق مع دور رعاية تابعة للتضامن الاجتماعي يتم نقل الطفل فيها ولا تزيد مدة ذلك عن شهرين أو ثلاثة شهور على الأكثر وليس سنة ونصف فهي مدة مبالغ فيها.

كانت الطبيبة وسام شعيب طبيبة النساء الأكثر حديثا علي السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية كشفت خلال فيديو عن زيادة حالات أطفال السفاح بالمستشفيات وسلطت الضوء على وجود حالات حمل متعددة ناتجة عن علاقات غير شرعية تهدد قيم المجتمع.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

كما أكدت أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وشددت على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

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