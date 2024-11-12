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وزير العمل يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة مطلوبة في السعودية - أخبار كلمتك

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وزير العمل يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة مطلوبة في السعودية - أخبار كلمتك

وزير العمل يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة مطلوبة في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات التسويق والمبيعات والشيفات»، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل، موضحا أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة محمد عليان.

موعد التقديم على وظائف السعودية

طالب« جبران» الشباب الراغبين في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2024، ولمدة 10 أيام من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساءا، وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم 3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة».

الأوراق المطلوبة

أوضح أن الأوراق التي تتطلبها الوظيفة هي صورة جواز سفر ساري، وصورة المؤهل، والسيرة الذاتية، والخبرة.

ومن جانبها، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الإدارة جاهزة لاستقبال المتقدمين خلال الفترة المحددة.

الشروط المطلوبة

وأوضحت أن الشروط المطلوبة أثناء التقديم على هذه الوظائف الجديدة، بالنسبة لوظيفتي «التسويق والمبيعات»، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان.

وأن التقديم على وظيفة الشيفات، تحتاج إلى مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

و الأجور في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن المزايا، عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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