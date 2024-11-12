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التعليم توضح ضوابط تسليم تابلت الثانوية العامة - أخبار كلمتك

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التعليم توضح ضوابط تسليم تابلت الثانوية العامة - أخبار كلمتك

التعليم توضح ضوابط تسليم تابلت الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:50 صباحاً - تابلت الصف الأول الثانوي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

ضوابط تسليم أجهزة التابلت للثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه فور استلام التابلت المدرسي على الطالب توقيع النموذج الموحد للاستلام، مشددة على المديريات والإدارات والمدارس بتوزيع أرقام وعناوين الوكيل المعتمجدة لأجهزة التابلت على كافة الطلاب.

تابلت الثانوية العامة

تسليم تابلت الثانوية العامة

وأكدت الوزارة، أنه على كافة المديريات والإدارات التعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بالأجهزة وتسليمها أو إعادة استلامها، وما يستجد من أعمال، على أن يتم تشكيل اللجنة كالتالي:

- عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة «رئيسا للجنة».

- عضو من الشئون القانونية.

- عضو من التعليم الثانوي.

- عضو من التطوير التكنولوجي عضو من الإحصاء.

- عضو من المخازن.

إرفاق شهادة من الوكيل المعتمدة بصلاحية التابلت

وأضافت الوزارة أنه في حالة رد جهاز التابلت المدرسي من الطالب، يلزم أن يرفق معه شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بكافة مشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام التابلت إلا بموجب هذه الشهادة.

تابلت الثانوية العامة

رد التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أن رد التابلت المدرسي للنقل أو الندب أو انتهاء الدراسة للناجحين أو المحولين لأي نظام تعليمي آخر، يتم الاحتفاظ بها، في مخازن الإدارة التعليمية، وذلك بعد تقديم شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحيتها، مع موافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالأجهزة المتحفظ عليها، وموقف حالتها الفنية.

فقدان التابلت أو تلفه

وفي حالة فقدان التابلت أو تلفه، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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