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رئيس الوزراء يصل أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب29 - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصل أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب29 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصل أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب29 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:13 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى جمهورية أذربيجان، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

واستقبل رئيس الوزراء لدى الوصول إلى مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة الآذرية باكو، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل من وقار مصطفاييف، وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني، والسفير هشام ناجي، سفير مصر لدى أذربيجان.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ «كوب29.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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