الأعلى للإعلام: الرئيس السيسي صوت الحكمة في القمة الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل صوت العقل والحكمة في القمة العربية الإسلامية، ويطرح رؤى عملية لتحقيق السلام على أرض الواقع.

وأوضح جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد من العاصمة السعودية الرياض، أن الرئيس السيسي يركز على مسارات قابلة للتنفيذ، وأبرزها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف نزيف دم الشعب الفلسطيني منذ بدء العمليات هناك.

وأضاف كرم جبر، أن الرئيس السيسي يسعى إلى منع مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشار كرم جبر إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المساعدات الغذائية والدوائية مع اقتراب فصل الشتاء، مشددًا على أهمية حل الدولتين كحل رئيسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتجنيبها تيارات العنف والإرهاب.

وتابع جبر حديثه، مشيرًا إلى ضرورة أن يعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما حدث من تغيرات في الرأي العام العالمي، حيث يزداد الكره للسياسات الإسرائيلية، محذرًا من أن الشعب الإسرائيلي قد يدفع ثمن تعنت قادته.

وقال جبر: "مصر دولة مجاورة للفلسطينيين، وتحملت مسؤوليات كبيرة تجاه قضيتهم بحب ووفاء، ولم تتراجع عن أي تعهدات لدعم فلسطين، ومن المهم توحد الفصائل الفلسطينية، لتحقيق أهداف الدولة الفلسطينية".

وأكد ضرورة أن تخرج القمة العربية الإسلامية برسائل قوية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

كما أعرب جبر عن أمله في أن يحدث ترامب تغييرًا إيجابيًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لنهجه المختلف في التعامل مع القضايا السياسية والدبلوماسية.

وأكد جبر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عاش وناضل من أجل القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي قدم دعمًا كبيرًا لغزة، حيث تعتبر مصر أكبر دولة دعمت فلسطين بنسبة 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

وأضاف أن الشعب المصري جدد ثقته في الرئيس السيسي لدعمه الثابت للقضية الفلسطينية ولتضحيات مصر الكبيرة في هذا الشأن.