إمبراطور اليابان يمنح وسام الشمس المشرقة إلى السفير المصري في طوكيو أيمن كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - قلد إمبراطور اليابان ناروهيتو، السفير المصري في طوكيو السفير أيمن كامل وسام الشمس المشرقة ذو النجمة الذهبية والفضية، في احتفالية رسمية بمقر القصر الإمبراطوري في العاصمة «طوكيو».

وأعلنت السفارة اليابانية في القاهرة، صدور المرسوم الإمبراطوري الخاص بتقليد الشخصيات المكرمة للأوسمة لهذا العام، بمعرفة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، واستقبال الإمبراطور ناروهيتو لهم، تقديرا لما بذلوه من جهود، وفي ضوء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قبول حمل السفير للوسام.

وكان السفير أيمن كامل قد شغل منصب سفير مصر في اليابان في الفترة من 2017 إلى 2021، واضطلع بتنسيق الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة لمؤتمر التعاون بين إفريقيا واليابان (التيكاد 2019) الذي تولي رئيس الجمهورية خلاله رئاسة الجانب الإفريقي بالاشتراك مع رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

وشارك السفير كذلك، في ترتيب مشاركة مصر في أولمبياد 2021 بنجاح، بالرغم من تحديات جائحة كورونا في هذا التوقيت.

كما تولي السفير كامل- بعد عودته من طوكيو- منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، حيث تكللت فترة عمله بترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023.