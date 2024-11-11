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الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.

ويأتي هذا الإجراء بهدف توسعة الشارع واستكمال أعمال الرصف والتطوير، كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للخطة الاستثمارية التي وضعتها المحافظة لتطوير حي إمبابة.

شاهد الفيديو من هنا

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتسهيل حركة المرور، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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