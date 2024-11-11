الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.

ويأتي هذا الإجراء بهدف توسعة الشارع واستكمال أعمال الرصف والتطوير، كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للخطة الاستثمارية التي وضعتها المحافظة لتطوير حي إمبابة.

شاهد الفيديو من هنا

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتسهيل حركة المرور، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.