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أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية - أخبار كلمتك

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أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:32 مساءً -  ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ اجتماع مجلس إدارة المركز، وأمانة عمر سالم مدير المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، وذلك بمقر أمانة المجلس.

وقام الدكتور مصطفى رفعت فى بداية الاجتماع بتوجيه الشكر أعضاء المجلس في دورته الحالية نظرًا لانتهاء مدتها.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بوحدات مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية فيما يخص المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات. 

كما تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي والخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية مثل اشتراكات الجامعات والنطاقات والاستضافة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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