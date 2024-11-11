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بعد تشويه مقبرة ميروكا بسقارة، الآثار تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين - أخبار كلمتك

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بعد تشويه مقبرة ميروكا بسقارة، الآثار تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين - أخبار كلمتك

بعد تشويه مقبرة ميروكا بسقارة، الآثار تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير علي أحد جوانب المقبرة.

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تشويه جدران مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة تبين وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا.

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خطوات السياحة والآثار لضبط مرتكب الواقعة

وقام مديرو المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، حيث أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

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وقام مرممو المجلس الأعلى للآثار بترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ.

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وتقوم حاليًا الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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