بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تعيين أيمن عرب عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعيين أيمن عرب عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

تعيين أيمن عرب عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - أصدر المجلس الدولي للمطارات قرارا تعيين المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب عن اعتزازه بعضويته داخل المجلس الدولي للمطارات مؤكدًا على أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حريصة على تعزيز تواجدها الفعال والدائم في عضوية المجلس الدولي للمطارات (إقليم أفريقيا)، كونه يعد صوت المطارات الإفريقية والذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطيران بالقارة السمراء ويهتم بمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز مستقبل صناعة النقل الجوي وبخاصة قضايا الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الفاعلة في مجال الطيران المدني بما يحقق التكامل والاندماج الإقليمي لجميع دول القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة للمجلس الإفريقي للمطارات ومن الأعضاء الدائمين والمنتخبين بمجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوا، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (لإقليم إفريقيا).

اقرأ أيضاً
وزير الطيران المدني يلتقي رئيس المجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا

لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات «إقليم إفريقيا» تزور مطار القاهرة الدولي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق