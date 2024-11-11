تعيين أيمن عرب عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - أصدر المجلس الدولي للمطارات قرارا تعيين المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب عن اعتزازه بعضويته داخل المجلس الدولي للمطارات مؤكدًا على أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حريصة على تعزيز تواجدها الفعال والدائم في عضوية المجلس الدولي للمطارات (إقليم أفريقيا)، كونه يعد صوت المطارات الإفريقية والذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطيران بالقارة السمراء ويهتم بمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز مستقبل صناعة النقل الجوي وبخاصة قضايا الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الفاعلة في مجال الطيران المدني بما يحقق التكامل والاندماج الإقليمي لجميع دول القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة للمجلس الإفريقي للمطارات ومن الأعضاء الدائمين والمنتخبين بمجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوا، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (لإقليم إفريقيا).