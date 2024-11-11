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أبو الغيط: سنجمّد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.. ولن نسمح بأي تقاعس يتعلق بحل الدولتين - أخبار كلمتك

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أبو الغيط: سنجمّد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.. ولن نسمح بأي تقاعس يتعلق بحل الدولتين - أخبار كلمتك

أبو الغيط: سنجمّد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.. ولن نسمح بأي تقاعس يتعلق بحل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن حل الدولتين سيتحقق، موضحا أنها مسألة وقت، بينما يبقى الهدف الرئيسي من القمم هو التعجيل به.

وشدد أبو الغيط على أن شعوب الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية لا يمكن أن تسمح بأي تقاعس فيما يتعلق بالشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين.

وأشار إلى أنه من بين قرارات القمة هو التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجميد عضوية إسرائيل في المنظومة الأممية، موضحا أن هذا القرار سيلقى قبولا دوليا.

وأوضح أبو الغيط أن مثل هذا القرار لا يخضع لسلطة مجلس الأمن، حيث إن الحديث يدور حول التجميد، وليس طرد إسرائيل، وهو ما يخضع لموافقة أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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