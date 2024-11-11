المحامين تحيل اثنين من موظفيها للنيابة العامة.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة اثنين من موظفي النقابة العامة للمحامين إلى النيابة العامة، مع وقفهم عن العمل، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه معهما وثبوت تلاعبهم في خطابات العلاج، ومراجعة المطالبات.

ومن جانبه شدد نقيب المحامين، على جميع موظفي النقابة العامة والفرعية بضرورة الالتزام بالتعليمات والقانون.

جاء ذلك بعد أن لاحظت إدارة مراجعة أعمال موظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية بعض المخالفات، وبناءا عليه تم إحالتها للتحقيق.