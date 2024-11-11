نشاط الرياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، حتى يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 18 السواحل الشمالية 25 16 شمال الصعيد 26 12 جنوب الصعيد 29 15

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 13 و14 نوفمبر 2024

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 16 شمال الصعيد 27 12 جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 15 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الجمعة 15 نوفمبر إلى الأحد 17 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 24 14 شمال الصعيد 26 11 جنوب الصعيد 31 14

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 23 16 شمال الصعيد 26 13 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 18 السواحل الشمالية 22 17 شمال الصعيد 24 14 جنوب الصعيد 28 16