نشاط الرياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، حتى يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد»، بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|18
|السواحل الشمالية
|25
|16
|شمال الصعيد
|26
|12
|جنوب الصعيد
|29
|15
حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 13 و14 نوفمبر 2024
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|16
|شمال الصعيد
|27
|12
|جنوب الصعيد
|30
|15
درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|15
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|30
|15
حالة الطقس من الجمعة 15 نوفمبر إلى الأحد 17 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|24
|14
|شمال الصعيد
|26
|11
|جنوب الصعيد
|31
|14
درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|23
|16
|شمال الصعيد
|26
|13
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|18
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|24
|14
|جنوب الصعيد
|28
|16
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