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نشاط الرياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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نشاط الرياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

نشاط الرياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، حتى يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

ونوهت «الأرصاد»، بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 18
السواحل الشمالية 25 16
شمال الصعيد 26 12
جنوب الصعيد 29 15

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 13 و14 نوفمبر 2024

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 25 16
شمال الصعيد 27 12
جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 25 15
شمال الصعيد 27 13
جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الجمعة 15 نوفمبر إلى الأحد 17 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 16
السواحل الشمالية 24 14
شمال الصعيد 26 11
جنوب الصعيد 31 14

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 17
السواحل الشمالية 23 16
شمال الصعيد 26 13
جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 18
السواحل الشمالية 22 17
شمال الصعيد 24 14
جنوب الصعيد 28 16

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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