وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة بإدارة «أوسيم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - تفقد صباح اليوم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بإدارات منشأة القناطر وأوسيم والشيخ زايد التعليمية، حيث استبعد وكيل الوزارة مدير مدرسة بإدارة أوسيم التعليمية للتقصير في العمل ولعدم انضباط المدرسة.

كما كلف عطية مدير المرحلة الإعدادية بالإدارة بالتواجد بمدرسة برطس الإعدادية وعمل تقرير يومي للعرض على مدير المديرية وأمر بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة لعمل تقرير بذلك، موجها بتشكيل لجنه من التعليم الفنىي بالديوان العام للمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين للتأسيس العسكري بإدارة أوسيم التعليمية ونزول لجنة لإعادة انضباط المدرسة.

شملت الزيارة 3 إدارات، متمثلة في إدارة منشأة القناطر التعليمية وأوسيم وإدارة الشيخ زايد.

هذا وقد حضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع الكثافات الطلابية داخل الفصول وحصة التربية الرياضية، وأكد على الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء، مؤكدا على ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالب وطالبة.

وطالب بالتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميا، والتنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، مشددًا أيضا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، و التنبيه كذلك على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر.

كما طالب بعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ السادة أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق اللائحة.