مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم منظومة الشركات الناشئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في البلاد، واستعراض الخطوات المستقبلية التي ستسهم في دعم وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الناشئة، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة محفزة للاستثمار والإبداع، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما ناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار وتقديم الحلول التمويلية والتقنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز دور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

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