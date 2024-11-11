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جولة للوطنية للانتخابات بالمدارس للتوعية بأهمية الديمقراطية - أخبار كلمتك

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جولة للوطنية للانتخابات بالمدارس للتوعية بأهمية الديمقراطية - أخبار كلمتك

جولة للوطنية للانتخابات بالمدارس للتوعية بأهمية الديمقراطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - أجرى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات زيارة إلى عدد من مدارس محافظة القليوبية، التقى خلالها بقيادات وزارة التربية والتعليم في المحافظة، والمدرسين وطلاب وطالبات المدارس، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة. 

وجاء ذلك لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وشملت الجولة التي أجراها مدير الجهاز التنفيذي المستشار أحمد بنداري، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشارين شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم، مدرستي ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها، ومصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات.

وأشار فريق الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة للهيئة، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدا أن الهيئة تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس والجامعات، باعتبار أن المدرسة والجامعة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

وأجرى الجهاز التنفيذي خلال الجولة التوعوية، حوارا مع طلاب وطالبات المدارس، استعرضوا فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحوا طبيعة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

كما شرح الجهاز التنفيذي لطلاب وطالبات المدارس، آليات العمل بالهيئة الوطنية للانتخابات ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرص مدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولة قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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