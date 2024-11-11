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تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور) - أخبار كلمتك

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تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور) - أخبار كلمتك

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين وبالتعاون مع حي الوراق بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين. 

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واطلع المحافظ على جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط احد المنشآت غير المرخصة بحي الوراق تقوم بانتاج مصنعات اللحوم " البرجر، السجق، اللانشون باستخدام جلود وعظام وأجنحة الدواحن في ضربه جديدة توجهها الاجهزة التموينية للمنشأت المخالفة التي تتلاعب بصحة وسلامه المواطنين. 

وتم ضبط كمية مقدارها 5 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن وكذلك كميات من المنتج النهائي  وتم غلق وتشميع المنشأة والثلاجة بمحتوياتها كما تم التحفظ ومصادرة المعدات المستخدمة فى التصنيع من مفارم واجهزة تصنيع وموازين وغيرها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة 

وجاءت الحملة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة واللواء أحمد السكرى رئيس حى الوراق والسيد محى اسماعيل مدير الرقابة المركزية واحمد البرج مدير تموين الوراق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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