محافظ القاهرة: تقديم سلع عالية الجودة بأسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه د. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التجهيزات الجارية لإقامة أول أسواق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة القادم على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن سوق اليوم الواحد الذى سيتم افتتاحه يوم الجمعة القادم أمام مسجد آل رشدان سيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.

ورافق المحافظ فى جولته منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

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