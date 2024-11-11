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غادة والي: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة - أخبار كلمتك

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غادة والي: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة - أخبار كلمتك

غادة والي: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:57 مساءً -  حرصت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على إلقاء كلمة مسجلة من فيينا، حول الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028".

 

 وأعربت والي عن سعادتها  لإطلاق الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات 2024/2028  برعاية  رئيس الجمهورية، وهنأت الحكومة المصرية برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إعداد هذه الوثيقة الوطنية والتي جاءت نتيجة حوار استمر لأكثر من عامين بمشاركة فعالة بين الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية خطة هامة على طريق بدأته مصر  عام 2015 بإعداد أول إحصاء وإطلاق أول استراتيجية نفذتها الحكومة مؤكدة أن الاستراتيجية المصرية تعتبر نموذج يحتذى به في المنطقة  ،كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.  


 جاء ذلك خلال إطلاق  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية  رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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