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تعاون مشترك بين الزراعة والإنتاج الحربى - أخبار كلمتك

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تعاون مشترك بين الزراعة والإنتاج الحربى - أخبار كلمتك

تعاون مشترك بين الزراعة والإنتاج الحربى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ووفد مرافق له، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطن المصري، وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومات ميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات وكذا مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان".

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن التعاون المشترك مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه توجّه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربى علي حُسن الإستضافة، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة لديها، بما يعكس توافق الوزارتين بشأن ضرورة التكامل معًا لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام، وأوضح وزير الزراعة أنه تم التعاقد مع "الإنتاج الحربي" لإنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الحجر الزراعي والصادرات والواردات والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، مضيفًا أنه من جانب آخر يتم تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري للوقوف دائمًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك والعمل على التغلب على أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة أولًا بأول، وتحقيق المستهدفات التي تنعكس بشكل إيجابي على خدمة المنظومة الزراعية بمصر.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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