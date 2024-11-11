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قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز - أخبار كلمتك

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قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز - أخبار كلمتك

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 11:38 ص 11/11/2024 11:38:56 AM

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر،كلمتك

 يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي  في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ونرصد أبرز الحضور من الرؤساء والملوك والأمراء:
رئيس مصر – عبد الفتاح السيسي
أمير قطر - تميم بن حمد
ملك الأردن – عبد الله الثاني 
رئيس سوريا – بشار الأسد
نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد 
رئيس الوزراء الباكستاني – محمد شهبار شريف
رئيس مجلس الوزراء العراقي – محمد شياع السوداني
رئيس الصومال – حسن شيخ محمود
رئيس وزراء ماليزيا – أنور إبراهيم 
رئيس المالديف – محمد معز
رئيس الحكومة المغربية – عزيز أخنوش 
رئيس أوزبكستان – شوكت ميرضيايف 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني – عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس الرئاسي الليبي – محمد المنفي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليميني – الدكتور رشاد محمد العليمي 
محمود عباس رئيس فلسطين
رئيس السنغال – باسيرو ديوماي فاي 
رئيس طاجكستان إمام علي رحمن
رئيس تشاد – محمد إدريس ديبي
رئيس قرغيزستان – صدير جاباروف
رئيس موريتانيا – محمد ولد الشيخ الغزوالي
رئيس نيجيريا – بولا أحمد تيلوبو
رئيس مجلس الوزراء اللبناني..نجيب ميقاتي 
ولي عهد الكويت – صبالح الخالد الحمد

وممثلون عن رؤساء: جيبوتي- المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو – جمهورية القمر المتحدة – غينيا بيساو – سلطان بروناي دار السلام – أوغندا – توجو – جامبيا - كازاخستان – غينيا – الجزائر – تونس – نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني – وزير الخارجية لسلطنة عمان – النائب الأول لرئيس إيران - 


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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