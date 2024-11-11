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محافظ الجيزة: مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور لتفتيت الكثافات الطلابية - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور لتفتيت الكثافات الطلابية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور لتفتيت الكثافات الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً -  أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن ما يشهده حى بولاق الدكرور من طفرة في الإنشاءات الخاصة بالمنظومة التعليمية، سوف يساهم في تحقيق نقلة نوعية بمخططات استيعاب مدارس المحافظة لأكبر عدد من الطلاب وتقليل الاغتراب بين أبناء حى بولاق الدكرور تلبية لرغبات أولياء الأمور فضلًا عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس. 
 

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 تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته للمرور على مواقع إنشاء مجمع مدارس عمرو بن العاص  بشارع المساكن حيث اطمأن خلالها المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق المخطط منها خلال المدد الزمنية المحددة.
 

 

 وأشار محافظ الجيزة إلى أن المجمع يتضمن 10 مدارس وهى ( عدلى منصور وخالد بن الوليد للتعليم الأساسى، الثانوية بنين والثانوية بنات والثانوى الصناعى، شريف إسماعيل للتعليم الإبتدائي، عمرو بن العاص والشهيد إبراهيم الرفاعى للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، المدرسة اليابانية)، ومن شأنه توفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية ووفئات التعليم المختلفة لخدمة أهالى بولاق الدكرور في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.
 

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 تضمنت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسي بشارع الملكة، كما بحث المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة سبل تطوير مدرسة مصطفى كامل بشارع ترعة الزمر والتي توقف العمل بها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر.
 

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل وإستعادة العمل بالمدرسة في أقرب وقت ممكن.
وتابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة كمال عامر الرسمية للغات بذات النطاق حيث ناقش المحافظ مع المرافقين نقل المرافق المتعارضة مع المشروع لإسراع وتيرة العمل.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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