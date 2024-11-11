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مرحلة جديدة من العمل المناخي، انطلاق مؤتمر COP29 في أذربيجان (صور) - أخبار كلمتك

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مرحلة جديدة من العمل المناخي، انطلاق مؤتمر COP29 في أذربيجان (صور) - أخبار كلمتك

مرحلة جديدة من العمل المناخي، انطلاق مؤتمر COP29 في أذربيجان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً -  انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي.

 وشهد حفل الافتتاح تسليم الرئاسة وتبادل الكلمات بين رئيس الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس الدورة الحالية، مختار باباييف، بالإضافة إلى كلمة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمون ستيل.

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وأكد المتحدثون أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الطموح المناخي وتسريع العمل على الأرض، مشددين على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ.

 يأتي انعقاد مؤتمر COP29 في وقت حرج، حيث يتطلب العالم المزيد من الجهود الطموحة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والتعامل مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر نقاشات مكثفة حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تمويل المناخ، التكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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