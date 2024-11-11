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وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

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وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، ما تحقق من إنجازات وأعمال خلال الفترة الماضية سواء خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي) أو خلال الإعداد للموسم الشتوي 2024.

وأكد وزير الري - خلال الاجتماع - حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفي للعام الحالي والإعداد للموسم الشتوي، حيث توجه الوزير بالشكر والتقدير للعاملين بالوزارة على تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي، وهو ما انعكس على ضبط الأداء وتحقيق أهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدا بالأداء الميداني المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين، وكذا من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي، مع اختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد، ومعاقبة المخالفين.

وأشار إلى المجهودات المبذولة في مجال تحصيل مستحقات الوزارة للاستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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