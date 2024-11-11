في استجابة سريعة لطلب برلماني.. «جبران» يعلن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد بالدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الآن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في «الوحدة المتنقلة»، وغيرها من الأنشطة.

وكان عضو مجلس النواب، الدكتور مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل، لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم

وأوضح أحمد رجائي وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، تم تطوير المكتب، وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.

وقال رجائي، إن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة، والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد، الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري، بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.