المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، والذي يتوقع أن يميل للبرودة في وقت الليل.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

الشبورة

وذكرت الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 11 نوفمبر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادى النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 25 18

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 27 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 27 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 22 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 16

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 27 15

أبوسمبل 30 15

اقرأ أيضاً
الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة «فيديو»

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 24

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق