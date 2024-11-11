أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، والذي يتوقع أن يميل للبرودة في وقت الليل.

حالة الطقس اليوم

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

الشبورة

وذكرت الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 11 نوفمبر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادى النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 25 18

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 27 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 27 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 22 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 16

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 27 15

أبوسمبل 30 15