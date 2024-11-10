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بحضور وزيري الصحة والتضامن.. إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية - أخبار كلمتك

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بحضور وزيري الصحة والتضامن.. إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية - أخبار كلمتك

بحضور وزيري الصحة والتضامن.. إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وحضر إطلاق المبادرة كل من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، محمد أمين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، وعدد كبير من رؤساء تحرير الصحف.

كما حضر الفعالية الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وشهدت الفعالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة "فياترس" في إطار دعم الصحة النفسية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور عادل سويلم المدير الإقليمي لشركة "فياترس".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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