بحضور وزيري الصحة والتضامن.. إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وحضر إطلاق المبادرة كل من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، محمد أمين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، وعدد كبير من رؤساء تحرير الصحف.

كما حضر الفعالية الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وشهدت الفعالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة "فياترس" في إطار دعم الصحة النفسية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور عادل سويلم المدير الإقليمي لشركة "فياترس".