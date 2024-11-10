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إيناس الحسيني عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي بحلوان وأماني أسامة لصيدلة عين شمس - أخبار كلمتك

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إيناس الحسيني عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي بحلوان وأماني أسامة لصيدلة عين شمس - أخبار كلمتك

إيناس الحسيني عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي بحلوان وأماني أسامة لصيدلة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:18 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

* الدكتور طارق علي محمد حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.

* الدكتور أشرف إمام عبدالراضي طايع، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

* الدكتور ماجد محمد محمد علي، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب.

 

* الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

* الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين، عميدًا لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

* الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

* الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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