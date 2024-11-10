رئيس جامعة الأزهر: لا سبيل للنصر والتمكين إلا بالوحدة وامتلاك أسباب القوة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بضيف مصر الكبير وضيف «الأزهر الشريف» الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق له خلال استضافة الأزهر الشريف له لإلقاء محاضرة في قاعة الأزهر للمؤتمرات تحت عنوان: (معًا أقوى...رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي).

وبدأ رئيس جامعة الأزهر كلمته قائلًا: الحمد لله الذي جعل الأزهر الشريف كعبةً للعلم، تَهْوِي إليه الأفئدةُ من كلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، الحمد لله الذي مَنَّ علينا بشرف الخدمة فيه والعيش في رحابه، إنه ليوم تاريخي أن نلتقيَ في قاعة الأزهر الشريف للمؤتمرات مع قامة سياسية وفكرية ذاتِ خبرة كبيرة وكفاح طويل في نهضة ماليزيا، إنه لقاء المحبة والحفاوة، لقاءٌ يشهد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وماليزيا، وعمق العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف وماليزيا، ويعبر عن مدى المحبة بين الشعبين.

زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر وللأزهر الشريف

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن ما رأيناه وشاهدناه من الحفاوة والاستقبال التاريخي لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته الأخيرة لماليزيا، وفي هذه الزيارة لرئيس الوزراء الماليزي لمصر وللأزهر الشريف لهو خيرُ دليل على عمق وقوة ومتانة العلاقات بين الشعبين: المصري، والماليزي.

ووجه رئيس الجامعة باسمه وباسم جميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب العلم في جامعة الأزهر جزيل الشكر وعظيم التقدير والاحترام لحرص معالي رئيس وزراء ماليزيا على إلقاء هذه المحاضرة التاريخية في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، مبينًا أن جامعة الأزهر يدرس فيها ما يقترب من نصف مليون طالب مصري، وأكثر من ثلاثين ألفَ طالبٍ وافدٍ من نحو مائة وأربعين دولة على مستوى العالم، منهم أكثرُ من أربعة آلاف طالب ماليزي نشهد لهم بحسن الخلق وبالجد والاجتهاد في طلب العلم

رئيس جامعة الأزهر: طلاب الأزهر الشريف هم سفراؤه في كل دولة في العالم

وأوضح رئيس الجامعة أن طلاب الأزهر الشريف هم سفراؤه في كل دولة في العالم، ينشرون فكره الوسطي المعتدل، ويحملون مصابيح الهداية ومشاعل النور إلى العالم، جهزهم الأزهر الشريف وأعدهم لذلك؛ فكان شريكًا لهم في كل علم ينشرونه، وما أتوا واديًا وما نشروا من معرفة إلا وكان للأزهر الشريف نصيبٌ من أجرها ونورها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا».

وبين رئيس الجامعة أنه إذا كان للأزهر الشريف فضلٌ على الوافدين من مختلف أنحاء العالم فإن لهم أيضًا فضلًا على الأزهر الشريف؛ لنشرهم فكره القويم وهَدْيَهُ السَّمْحَ في كل بلاد العالم؛ اقتداءً بقول بعض علمائنا: «ما من أحد إلا وللشافعي عليه فضلٌ إلا البيهقيَّ فإن له الفضلَ على الشافعي لنشره مذهبه»:

وأوضح رئيس الجامعة أن العالم الجليل الشيخِ محمد الغزالي كانت له كلمةٌ جليلةٌ يقول فيها: «إن الأزهر مصنع الأدوية لعلل الأمة، فإذا غُشَّتِ الأدويةُ التي يُصْدِّرُها المصنع، فإن العلل تبقى مضاعفة».

وبيَّن أن العناية بالأزهر الشريف كانت من العناية بالدين حتى قال شيخنا أبو موسى–أطال الله في العافية بقاءه–: " إن الإصلاح في الأزهر كالإصلاح في الحرم"، سمعته أذناي ووعاه قلبي.

وأكد رئيس الجامعة أن من يقرأ التاريخ ويقرأ الواقع المعاصر للأمة الإسلامية مثنى وثلاث ورباع يعلم علم اليقين أن وَحْدةَ الأمة التي بلغت الآن أكثر من 2 مليار مسلم هي تاجُ عزتها، وسرُّ قوتها، وهي الروح السارية في جسدها؛ ولهذا كرر القرآن الكريم الدعوة إلى الوحدة فقال جل وعلا: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾(الأنبياء 92)، ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾(المؤمنون 52).



وأكد رئيس جامعة الأزهر أن وحدة العالم الإسلامي هي الغاية التي يسعى لها بكل ما يملك من قوة شيخُنا الجليل فضيلةُ الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخُ الأزهر الشريف، في الداخل والخارج، وما تكالبت علينا الأمم إلا لما أصاب الأمة الإسلامية من التفرق، قال شيخ العربية الأستاذ محمود شاكر: «إن قضية الشعوب العربية والشرقية والإسلامية قضية واحدة؛ فاكتبوا هذه الكلمة في كل مكان، ورددوها بكل لسان، واهْدِرُوا بها هديرَ الأمواج في البحار المظلمة؛ فإنها كلمة النجاة لكم ولشعوبكم وللناس جميعًا».

رئيس جامعة الأزهر: لا سبيل إلى النصر والعزة والتمكين إلا بالوحدة وامتلاك أسباب القوة

وأكد رئيس جامعة الأزهر أنه لا سبيل إلى النصر والعزة والتمكين إلا بالوحدة وامتلاك أسباب القوة؛ «فالدنيا لمن غلبا» كذا قال المتنبي، وعلينا أن نحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى"، فاليد العليا في العلم هي اليد التي تنتج العلم والمعرفة، واليد السفلى في العلم هي اليد التي تتسول العلم والمعرفة، واليد العليا في الاقتصاد هي اليد التي تملك القوة فيه، وهكذا في كل شئون الحياة: في الصحة والزراعة والصناعة والتجارة إلى آخره، فلا سبيل إلى نهضة بلادنا وجامعاتنا ومعاهدنا إلا بإنتاج المعرفة، وبهذا ينبغي أن تقوم جامعاتنا وتقعد مهما اختلفت آراؤنا ومشاربُنا،

وطالب رئيس جامعة الأزهر بالدخول إلى ساحة الابتكار وإنتاج المعرفة بقوة، وأن ننافس العالم في ذلك بأفضل ما تنتجه العقول؛ وقد علَّمَتْنَا العربُ في أمثالها ذلك، فقالت في المثل القديم: "زاحِمْ بِعَوْدٍ أو فَدَعْ" أي: إذا أردت أن تنافس فلا تنافس ولا تغالب إلا بشيء ذي قدر ونفع، والعَوْدُ: الجَمَلُ المُسِنُّ.

ونبه رئيس جامعة الأزهر إلى أنه علينا أن نوقن بأن الخمول أخو العدم، وأن إبطاء ساعة يفسد تدبير سنة، وأن العلم لا يُدْرَكُ براحة الجسم، كذا قال الحكماء، وعلينا أن نوقن بأننا إذا نشأنا جيلًا أقل من مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتخلف، وإذا نشأنا جيلًا في نفس مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف؛ فلا مفر من أن ننشىء جيلًا أفضل من مستوانا، وهذه كلمة شيخنا الدكتور محمد أبي موسى حفظه الله، إن أعداءنا ينشئون أجيالهم على القوة والجد ومعالي الأمور، وهكذا ينبغي أن ننشىء أجيالنا، وأن لا نتركهم نهبًا للضعف والعجز والكسل والانشغال بالتفاهات وسفاسف الأمور.

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