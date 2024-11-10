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3 نصائح هامة من الكهرباء للمواطنين قبل تركيب العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

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3 نصائح هامة من الكهرباء للمواطنين قبل تركيب العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

3 نصائح هامة من الكهرباء للمواطنين قبل تركيب العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات المطلوبة لتركيب واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

نصائح تركيب العدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده نصائح هامة للمواطنين عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي كالتالي: 
- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم

٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب

٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «كلمتك» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.
     

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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