رئيس وزراء ماليزيا: مصر دولة كبيرة في إفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن مصر دولة كبيرة في أفريقيا ونحن ندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.

وتوجه رئيس وزراء ماليزيا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بقصير الاتحادية، بالشكر نيابة عن الشعب الماليزي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا «أدعم سيادتكم في ملف التنمية الذي تبذلون جهدا كبيرا فيه».

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا بالدعم المصري للفلسطينيين في غزة ودورها في حل الأزمة.

وأكد أنه يجب على الأمم المتحدة النظر من قبل الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار، معقبا: «نحن ندعمكم ونساندكم في جهودكم النبيلة تجاه الشعب الفلسطيني».

وفي ختام كلمته قال رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: «نرحب بك كأخ وصديق موثوق به، وأود أن أؤكد على نقطة أخرى مهمة، وهي أن هناك طرقا واسعة يمكن فيها أن نعمل على تعزيز التعاون في الاقتصاد والثقافة وغيرها من الملفات المهمة».

وعقد المؤتمر المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، في قصر الاتحادية.

وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أتى أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إلى مصر في زيارة رسمية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.

وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

وزيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي الثانية لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.