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رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: أشكرك نيابة عن الشعب الماليزي ونرحب بك كأخ وصديق موثوق به - أخبار كلمتك

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رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: أشكرك نيابة عن الشعب الماليزي ونرحب بك كأخ وصديق موثوق به - أخبار كلمتك

رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: أشكرك نيابة عن الشعب الماليزي ونرحب بك كأخ وصديق موثوق به - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - توجه رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالشكر نيابة عن الشعب الماليزي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا «أدعم سيادتكم في ملف التنمية الذي تبذلون جهدا كبيرا فيه».

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الاتحادية، بالدعم المصري للفلسطينيين في غزة ودورها في حل الأزمة.

وأكد أنه يجب على الأمم المتحدة النظر من قبل الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار، معقبا: «نحن ندعمكم ونساندكم في جهودكم النبيلة تجاه الشعب الفلسطيني».

وفي ختام كلمته قال رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: «نرحب بك كأخ وصديق موثوق به، وأود أن أؤكد على نقطة أخرى مهمة، وهي أن هناك طرقا واسعة يمكن فيها أن نعمل على تعزيز التعاون في الاقتصاد والثقافة وغيرها من الملفات المهمة».

وقال رئيس وزراء ماليزيا، إن مصر دولة كبيرة في أفريقيا ونحن ندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.

وعقد المؤتمر المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، في قصر الاتحادية.

وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أتى أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إلى مصر في زيارة رسمية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.

وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

وتعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي الثانية لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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