وزير الإسكان يصدر مجموعة قرارات بتكليف نواب لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف الدكتور وليد عباس عبد القوي، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الدرجة الممتازة.

كما أصدر، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، مدير عام (ندباً) رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير، وقرارا بتكليف المحاسب محمد رجاني محمد أحمد - بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد السيد موسى، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وقرارا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات.

وأصدر وزير الإسكان أيضا، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات - بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك بالإضافة إلى عمله نائباً للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران، بوظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد على محمد حسن، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسي.

كما أصدر قرارًا بتكليف المهندس محمد حمدي محمد أحمد، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد أحمد أحمد محمود سرور، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.