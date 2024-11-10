تشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، عن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹۷ بتحديد مسئوليات، وتنظيم وزارة التعليم العالي وعلى القرار الوزاري رقم ٢۱۲۰ بتاريخ ٣١ / ٢٠١٧/٥ وعلى اللائحة التنفيذية للاتحادات الطلابية لسنة ٢٠١٩، وعلى ما عرضه الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.



وجاء تشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على النحو التالي:



الدكتور / كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية مقرر

الدكتور / على عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم عضوا

الدكتور / أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم عضوا

الدكتور / محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم عضو

الدكتور / محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم عضو

الدكتور / عاصم فؤاد العيسوي قع نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم عضوا

الدكتور / عبد الناصر محمد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم عضوا

الدكتور / حسام الدين مصطفي ممثل عن معهد إعداد القادة

علي صبري عبد الله أمين عام جامعة كفر الشيخ عضو

ممثل عن الجامعات الخاصة عضو

ممثل عن الجامعات الأهلية عضو

ممثل عن الجامعات التكنولوجية عضو

ممثل عن المعاهد العليا عضو

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