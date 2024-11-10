محمد صقر مستشارًا إعلاميًا لوزير الإنتاج الحربي ومتحدثًا باسم الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرارًا بتعين محمد صقر مستشارا إعلاميًا لوزير الدولة للإنتاج الحربي، ومتحدثًا رسميا باسم الوزارة، في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وإبراز الدور الهام للوزارة.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد صقر تولى رئاسة تحرير عدد من برامج التوك شو، في مقدمتها برنامج (90 دقيقة) و(48 ساعة) و(باختصار) بقناة المحور، و"تحت الشمس" مع معتز بالله عبد الفتاح على قناة الشمس، كما ترأس تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، كما سبق له العمل بقناة المحور لعدة سنوات، ثم انتقل لقناة ten، ومنها لشبكة قنوات Dmc، وعمل مديرًا للتطوير والمحتوى بقناة المحور.

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