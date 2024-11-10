رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عدديها أرقام 44 مكرر (ج) و45 (مكرر)، الصادرين في 4 و10 نوفمبر 2024، 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها الموافقة على إنشاء كليات ببعض الجامعات، واعتبار مدفن الأميرة شيوه كار من الآثار، وتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

-قرار رئيس الوزراء رقم 3669 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء كلية البنين الأزهرية بجامعة الأزهر (فرع الوجه القبلي)، ومقرها مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3670 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين- جامعة الأزهر ومقرها مدينة بني سويف الجديدة لمحافظة بني سويف.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3684 لسنة 2024، باعتبار مدفن الأميرة شيوه كار، الكائن بترب المجاورين، منطقة صحراء المماليك بمحافظة القاهرة، أثرًا ويسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3685 لسنة 2024، بشأن استثناء وظائف الطيارين والمهندسين المجازين على الطرازات العاملة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022.



-وقرار رئيس مجلس الوزراء 3714 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلى بعض الجهات.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024، بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة"، ويشار إليها في باقي مواد هذا القرار بـ "الوحدة"





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.