الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024، متوقعة هدوء الأحوال الجوية بشكل نسبي مع سقوط أمطار على بعض المناطق.

الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا الإثنين 11 نوفمبر

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، بسبب تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأما عن سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد أن تقل نسب الأمطار غدا مقارنة بكميات أمطار التي شهدتها البلاد اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 18 العاصمة الإدارية 25 17 6 أكتوبر 25 17 بنها 24 18 دمنهور 23 16 وادي النطرون 24 17 كفر الشيخ 23 17 المنصورة 23 17 الزقازيق 25 18 شبين الكوم 23 17 طنطا 24 16 دمياط 24 20 بورسعيد 26 21 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 17 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 27 21 نخل 23 12 كاترين 19 09 الطور 27 18 طابا 25 19 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 22 17 العلمين 22 18 مطروح 22 17 السلوم 21 13 سيوة 24 13 رأس غارب 30 21 الغردقة 29 20 سفاجا 29 21 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 21 حلايب 28 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 25 15 بني سويف 24 14 المنيا 25 15 أسيوط 26 14 سوهاج 27 16 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 29 17 الوادي الجديد 27 15 أبو سمبل 30 15