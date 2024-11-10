صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 24 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 24 - أخبار كلمتك

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024، متوقعة هدوء الأحوال الجوية بشكل نسبي مع سقوط أمطار على بعض المناطق.

الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الإثنين 11 نوفمبر

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، بسبب تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأما عن سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد أن تقل نسب الأمطار غدا مقارنة بكميات أمطار التي شهدتها البلاد اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 18
العاصمة الإدارية 25 17
6 أكتوبر 25 17
بنها 24 18
دمنهور 23 16
وادي النطرون 24 17
كفر الشيخ 23 17
المنصورة 23 17
الزقازيق 25 18
شبين الكوم 23 17
طنطا 24 16
دمياط 24 20
بورسعيد 26 21
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 17
العريش 25 14
رفح 24 13
رأس سدر 27 21
نخل 23 12
كاترين 19 09
الطور 27 18
طابا 25 19
شرم الشيخ 29 21
الإسكندرية 22 17
العلمين 22 18
مطروح 22 17
السلوم 21 13
سيوة 24 13
رأس غارب 30 21
الغردقة 29 20
سفاجا 29 21
مرسى علم 30 21
شلاتين 30 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 22
الفيوم 25 15
بني سويف 24 14
المنيا 25 15
أسيوط 26 14
سوهاج 27 16
قنا 28 17
الأقصر 29 16
أسوان 29 17
الوادي الجديد 27 15
أبو سمبل 30 15

اقرأ أيضاً
معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

أمطار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 9 نوفمبر 2024

مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق