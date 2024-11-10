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«أمهات مصر»: مديرو المدارس كانوا بيشوفوا وزير التعليم في التليفزيون - أخبار كلمتك

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«أمهات مصر»: مديرو المدارس كانوا بيشوفوا وزير التعليم في التليفزيون - أخبار كلمتك

«أمهات مصر»: مديرو المدارس كانوا بيشوفوا وزير التعليم في التليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، باللقاءات التي يجريها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مع مديري المدارس علي مستوي الجمهورية، واصفاها بالفريدة ولأول مره.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن مديرو المدارس لما يلتقوا بوزير التربية والتعليم منذ سنوات طويلة لا حصر لها، مستطرده: «مدير المدرسة كان بيشوف الوزير في التليفزيون، أو في جولة للوزير يزور فيها مدرستين أو تلاتة»، مؤكده أن الوزير الحالي محمد عبد اللطيف أعاد لمديري المدارس دورهم وقيمة وقامة المدرسة، ذاكره مقولة الوزير في تصريحات سابقة له: «مدير المدرسة وزير في مدرسته وله كل الصلاحيات».

الجدير بالذكر، يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، منذ توليه الوزارة، علي لقاء مديري المديريات التعليمية والإدارات، فضلا عن لقاء مديري المدارس علي مستوي الجمهورية، كان آخرها لقاء أمس، مع 2700 مدرسة من جميع محافظات الجمهورية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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