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تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:45 مساءً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية).

 

تطوير الزراعة

 في ضوء السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، والذي يُعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر؛ نظرا لما يحققه من مزايا، فالزراعة التعاقدية من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع. 

حيث إن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصًا في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسة في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم من المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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