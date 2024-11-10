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السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا اليوم بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

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السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا اليوم بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا اليوم بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:25 مساءً -  يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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