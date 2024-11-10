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الكيلو بـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

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الكيلو بـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الكيلو بـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:08 مساءً - كشف حسين أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، عن انخفاض أسعار الطماطم بأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة، مبينًا أسباب هذا التراجع.

أسباب انخفاض أسعار الطماطم

أوضح أبو صدام، في بيان له، أن سعر كيلو الطماطم انخفض إلى أقل من 15 جنيها اليوم، لدى بائعي التجزئة، لافتا إلى أن سبب تراجع أسعار الطماطم بدء بطرح إنتاج العروة الشتوية التي زادت مساحتها عن 200 ألف فدان، بسبب إقبال المزارعين على زراعة الطماطم على مدار الأشهر الماضية، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية بعد تحسن الأحوال المناخية.

أسعار الطماطم

وتابع أن نسبة التصدير من محصول الطماطم هذا الموسم لم تتجاوز 3% من الإنتاج، مع هدوء حركة البيع والشراء وانخفاض درجات الحرارة بحلول فصل الشتاء، مؤكدًا أن استمرار زيادة المعروض من الطماطم نتيجة اكتمال نضج العروة الشتوية في الصعيد سيؤدي إلى استمرار انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة

أسعار الطماطم

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الوقت المناسب لشراء الطماطم وتخزينها يبدأ في شهر ديسمبر، حيث تسجل فيه الطماطم أدنى مستويات للأسعار ليصل سعر الكيلو إلى حوالي 5 جنيهات، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاجية لفدان الطماطم للمزارع تصل إلى 100 ألف جنيه، وينتج في المتوسط حوالي 20 طنا.

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انخفاض أسعار الطماطم في هذا الموعد

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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