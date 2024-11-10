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وكيل التعليم بالجيزة يتفقد مدارس بولاق الدكرور - أخبار كلمتك

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وكيل التعليم بالجيزة يتفقد مدارس بولاق الدكرور - أخبار كلمتك

وكيل التعليم بالجيزة يتفقد مدارس بولاق الدكرور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:52 مساءً - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، سير العملية التعليمية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية لمتابعة سير انضباط العمل، وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة.

وبدأ جولته بتفقد مدارس «الشرفا الابتدائية، محمد كريم الابتدائية، سعد زغلول الرسمية للغات، الشهيد عاطف السادات الابتدائية، ووجيه بغدادي الثانوية بنات».

وحضر طابور الصباح في مدرسة الشرفا الابتدائية، وطابور رياض الأطفال بمدرسة سعد زغلول الرسمية للغات واستمع إلى الإذاعة المدرسية وتحية العلم.

كما تفقد الفصول قبل بداية اليوم الدراسي استعدادًا لاستقبال الطلاب، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، كما تفقد معمل الحاسب الآلي.

وتفقد وكيل تعليم الجيزة، فصول مرحلة رياض الأطفال، وأكد سيادته علي الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء، فضلًا عن تقليل الكثافات عن 49 طالبًا وطالبة، والنظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد وكيل التعليم بالجيزة، ضرورة تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

وأشار إلى ضرورة تصحيح التقييمات يوميًا وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.

كما كرم وكيل الوزارة، في أرض الطابور الطلاب المثاليين على مستوى الإدارة من مدرسة الشرفا الابتدائية، وأمر بتكريم هشام أحمد طلب مدير مدرسة محمد كريم الابتدائية، لانضباط المدرسة والتفاني في العمل.

رافق وكيل الوزارة بالجيزة، محمد حفني مدير إدارة المتابعة مركزي.

فى سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور وكيل الوزارة، عدة مدارس تحت الإنشاء بإدارة بولاق الدكرور وتلك المدارس هي «مصطفى كامل تعليم أساسي، خالد بن الوليد تعليم الأساسي، عمرو بن العاص الرسمية لغات، والمدرسة الدولية».

ويأتي ذلك لمتابعة الإنشاءات والعمل على سرعة إنجاز حتى يتم استلامها على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب، وذلك لتطبيق أهداف معالى وزير التربية والتعليم في تقليل الكثافات داخل المناطق السكنية المزدحمة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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