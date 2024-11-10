وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم 10 نوفمبر، مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية الذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع جيبوتي في كافة المجالات، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.

كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدفع التعاون الاقتصادي والسياسي، في ضوء ما تشهده العلاقات بين مصر وجيبوتي من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي تم إجرائه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في 30 أكتوبر 2024 والذي يؤكد على التوافق الكامل بين قيادتي البلدين والتواصل المستمر على كافة المستويات.

وتوافق الوزيران على مزيد من تعزيز وتعميق علاقات التعاون الأخوية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية، ومزيد من تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد الوزيران على توافقهما بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.

كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية خاصة داخل الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.