صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم 10 نوفمبر، مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية الذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع جيبوتي في كافة المجالات، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.

كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدفع التعاون الاقتصادي والسياسي، في ضوء ما تشهده العلاقات بين مصر وجيبوتي من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي تم إجرائه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في 30 أكتوبر 2024 والذي يؤكد على التوافق الكامل بين قيادتي البلدين والتواصل المستمر على كافة المستويات.

وتوافق الوزيران على مزيد من تعزيز وتعميق علاقات التعاون الأخوية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية، ومزيد من تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد الوزيران على توافقهما بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.

كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية خاصة داخل الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.

اقرأ أيضاً
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية الإسلامية في الرياض دعوة لحل شامل للصراع بغزة ولبنان

وزير الخارجية يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية

الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق