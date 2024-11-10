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أمطار رعدية وغزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

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أمطار رعدية وغزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

أمطار رعدية وغزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوبة من حالة الطقس الآن في مصر، بسبب بدأ تأثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا على الأحوال الجوية في العديد من المدن والمحافظات، مانتج سقوط أمطار رعدية وغزيرة على مختلف المناطق.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الهيئة حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق متفرفة من القاهرةالكبرى.

حالة الطقس الآن

حالة الطقس الآن في مصر

وأوضحت الهيئة، حالة الطقس الآن في مصر، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. ويسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

الطقس

الطقس الآن في مصر

ونوهت الأرصاد على المواطنين بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء البلاد، مع مراعاة متابعة النشرات الجوية التي تتصدرها الهيئة بشكل مستمر.

الطقس

وأشارت الهيئة إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة، أو اصطحاب جاكيت أثناء النزول، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة أثناء فترات الليل والصباح الباكر عن فترات النهار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على «حلايب - شلاتين» وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح في مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجهت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على كافة البلاد، والتي جاءت كالآتي:

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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