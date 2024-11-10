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لو عندك زيادة في الأحمال، تعرف على خطوات تغيير عداد كهرباء بآخر أكثر قدرة - أخبار كلمتك

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لو عندك زيادة في الأحمال، تعرف على خطوات تغيير عداد كهرباء بآخر أكثر قدرة - أخبار كلمتك

لو عندك زيادة في الأحمال، تعرف على خطوات تغيير عداد كهرباء بآخر أكثر قدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:04 مساءً -  يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استبدال عداد الكهرباء بآخر أكثر قدرة بما يتناسب مع زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها، خاصة في حالات تركيب أكثر من تكييف.

خطوات تغيير العدادات بأخرى أكثر قدرة

 وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتغيير العدادات بأخرى أكثر قدرة بما يتناسب مع زيادة الأحمال، كالتالي:

  • يتقدم المواطن بالنموذج المخصص لزيادة القدرة
  • تقوم الشركة بمعاينة العنوان والأحمال والتوصيلات على الطبيعة
  • تصفية مديونية العداد القديم في الشركة
  • سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة والتي تتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية

 

المستندات المطلوبة لتغيير العدادات

 كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة مستندات يجب على المواطن تجهيزها، وهي كالتالي:

  • تقديم بطاقة الرقم القومي
  • بيان الحساب
  • بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها
  • يجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.

 وأكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تغيير العدادات الميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين والقضاء على الأخطاء في قراءة الفواتير.

 

خطة مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأَضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«كلمتك»، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة بتنفيذ خطة القضاء على نسبة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء ومواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وفق منظومة متكاملة بدءا من إلغاء كافة شروط تركيب العدادات الكودية ثم متابعة المشتركين بعد التركيب لضمان عدم التلاعب مرة أخرى فى معدلات الاستهلاك.

 

خطة متابعة مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والكودية

وأشار إلى أن هناك مرورا دوريا يتم على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والكودية، بالإضافة إلى مراجعة محاضر الضبطية القضائية لسارقي التيار الكهربائي بشكل شهري للحفاظ على حق الدولة وتقليل حجم الخسائر المالية التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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