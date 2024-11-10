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وزير التعليم العالي ينعى عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي ينعى عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي ينعى عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - ينعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، العالم الجليل الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، وشغل منصب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعميد كلية الزراعة الأسبق بالجامعة ثم عمل بها كأستاذ متفرغ حتى وافته المنية، كما شغل منصب رئيس شعبة الميكروبيولوجيا التطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997، واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية منذ عام 2012، وعمل كمقرر للجنة علوم الأحياء والزراعة، وشارك في إعداد الموسوعة الزراعية بالمجمع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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