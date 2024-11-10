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نائب وزير الصحة يتفقد مقر التموين الطبي بالقاهرة.. ويؤكد توافر المستلزمات وعدم وجود نواقص - أخبار كلمتك

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نائب وزير الصحة يتفقد مقر التموين الطبي بالقاهرة.. ويؤكد توافر المستلزمات وعدم وجود نواقص - أخبار كلمتك

نائب وزير الصحة يتفقد مقر التموين الطبي بالقاهرة.. ويؤكد توافر المستلزمات وعدم وجود نواقص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إدارة التموين الطبي بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، وحلها ورصد أي قصور.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته المفاجئة، بالتحدث مع مدير إدارة التموين الطبي، الدكتور أحمد سعيد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي، عن المستلزمات المتوفرة، سواء في مخازن القاهرة أو المحافظات، وتأكد من عدم وجود نواقص، كما استمع للتحديات التي تواجه المنظومة، واطمئن على تفعيل نظام الحماية المدنية.

وأكد عبد الغفار، أن نائب الوزير وجه بمراجعة منظومة تكويد المستلزمات، وسرعة الانتهاء من تفعيل النظام الإلكتروني بشكل كامل، ومراجعة عقود شركات النظافة، والكاميرات، والاطمئنان على عقود الصيانة، وتوافر المستلزمات، ومراجعة موقف تشغيل مخازن محافظة الشرقية لخدمة محافظات وجه بحري، ومخازن محافظة بني سويف، لخدمة محافظات وجه قبلي، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تعاقدات شركات النقل.

ولفت إلى أن نائب الوزير تفقد مخازن مستلزمات الكلى، والقلب، وأوصى بمراجعة منظومة المخازن، واستكمل جولته بتفقد إدارة الورش المركزية، حيث تفقد ورش «السمكرة، وخط الدهان، والنجارة، وورشة التجميع»، واستمع لتقرير تفصيلي عن سير نظام العمل، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذي بشأن استلام التجهيزات غير الطبية، الخاصة بمبادرة «حياة وكريمة»، كما استمع للتحديات التي تواجه العاملين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وعمل على حلها بشكل فوري، مختتمًا جولته بتحديد مهلة أسبوع لتلافي جميع الملاحظات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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