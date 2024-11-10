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أمين عام اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا - أخبار كلمتك

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أمين عام اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا - أخبار كلمتك

أمين عام اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - بدلا من كل 3 أشهر..

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 11:07 ص 11/10/2024 11:07:15 AM

الدكتور محمد علاء
الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أنه تقدم لمجلس الاتحاد بمقترح حول صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر،  موضحا أن المقترح يشمل تطبيق القرار بدءا من يناير المقبل تيسيرا على الأعضاء مستحقي المعاش.

 اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا بدلا من كل 3 أشهر 

وأكد أمين عام الاتحاد أن المقترح سيتم إدراجه ضمن أعمال الجلسة المقبلة لمجلس اتحاد المهن الطبية والتي من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل،  موضحا أنه في حال الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد سيتم صرف المعاش بحد أقصى يوم 10 في الشهر، على أن تكون قيمة المعاش شهريا 1500 جنية.

 وأوضح أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 121688 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد ( مصر – الأهلى – الأسكندرية ) على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم أسر الأعضاء بتحديث بياناتهم كل عامين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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